F1 yarışı ne zaman, bu hafta var mı? İşte F1 yarışma takvimi
Formula 1 yarışlarına yönelik takvim sorgulanıyor. Organizasyonun 12. ayağı geçtiğimiz hafta Büyük Britanya Grand Prix'i gerçekleştirildi. 39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı. Peki F1 yarışı bu hafta var mı, Formula 1 yeni etap ne zaman?
12.07.2024 - 17:55 |
F1 heyecanı yeni yarışla devam edecek. Formula 1 Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 21 Temmuz'da koşulacak.
FORMULA 1 PİLOTLAR VE TAKIM SIRALAMASI
Pilotlar
Max Verstappen (Hollanda): 255 puan
Lando Norris (Büyük Britanya): 171
Charles Leclerc (Monako): 150
Carlos Sainz (İspanya): 146
Oscar Piastri (Avustralya): 124
Takımlar
Red Bull: 373
Ferrari: 302
McLaren: 295
Mercedes: 221
Aston Martin: 68