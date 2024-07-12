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F1 yarışı ne zaman, bu hafta var mı? İşte F1 yarışma takvimi

Formula 1 yarışlarına yönelik takvim sorgulanıyor. Organizasyonun 12. ayağı geçtiğimiz hafta Büyük Britanya Grand Prix'i gerçekleştirildi. 39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı. Peki F1 yarışı bu hafta var mı, Formula 1 yeni etap ne zaman?

12.07.2024 - 17:55 |
F1 yarışı ne zaman, bu hafta var mı? İşte F1 yarışma takvimi

F1 heyecanı yeni yarışla devam edecek. Formula 1 Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 21 Temmuz'da koşulacak.

FORMULA 1 PİLOTLAR VE TAKIM SIRALAMASI

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 171

Charles Leclerc (Monako): 150

Carlos Sainz (İspanya): 146

Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar

Red Bull: 373

Ferrari: 302

McLaren: 295

Mercedes: 221

Aston Martin: 68

 

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