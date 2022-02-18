F harfi ile başlayan şehir isimleri neler?
İsim- şehir oyunu eskiden beri bilinen ve sıklıkla oynanan oyunlardan biri. Bu oyun harflerle ilgili isim, şehir eşya ve daha pek çok bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Bazen bu oyunda harflerle ilgili bir şeyleri bulmak oldukça zor. Bunlardan biri de F harfi ile başlayan şehir isimleri. Peki, F harfi ile başlayan şehir isimleri neler?
Televizyonun ve internetin olmadığı zamanlarda büyük küçük herkesin eğlenerek yaptığı aktivitelerin başında oyun oynamak gelmekteydi. Bu oyunların bir kısmı da tüm aile bireylerinin birlikte oynayabileceği tarzda olmaktaydı. İsim- şehir oyunu eskiden beri bilinen ve sıklıkla oynanan oyunlardan biri olmaktadır. Bu oyun harflerle ilgili isim, şehir eşya ve daha pek çok bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Bazen bu oyunda harflerle ilgili bir şeyleri bulmak oldukça zor olmaktadır. Bu durumda oyuncular başka ülkelere ait olan cevapları geçerli olarak kabul etmektedirler.
F HARFİ İLE ŞEHİR İSİMLERİ
Şehir isimleri hakkında bilgi sahibi olmak için coğrafya hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Coğrafya bilgisi yeterli olan kişilerin şehir isimleri hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilmektedir.
Türkiye'de F harfi ile başlayan bir şehir ismi bulunmamaktadır. Özellikle isim şehir oyununda Türkiye'den F harfi ile şehir ismi yazılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda dünyanın başka ülkelerinde F harfi ile başlayan çok sayıda şehir ismi bulunmaktadır. Genel kültür birikimleri yeterli olan kişilerin yabancı ülkelerde bulunan ve F harfi ile başlayan ilçe isimlerini oyunlarda cevap olarak yazdıkları bilinmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:
Fasa
Fatima Mission
Fayetteville
Feijo
Fergana
Firenze
Finke
Flen
Floransa
Foshan
Franklin
Frankfurt
Fallon
Falls Bay
Falls Creek
False Island
False Pass
Fane Mission
Farah
FareFrench
Fargo
Faribault
Farnborough
Faro
Farsund
F İLE BAŞLAYAN ŞEHİRLER
Türkçede F harfi ile başlayan şehir ismi bulunmamaktadır. Ancak F harfi özellikle isim şehir oyununda sorulduğunda oyuncuların F harfi ile başlayan ilçe isimlerini cevap olarak kabul ettikleri görülmektedir. Türkiye'de bulunan ve F harfi ile başlayan ilçe isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:
- Felahiye
- Ferizli
- Finike
- Fethiye
- Fındıklı
- Fatsa
- Feke
- Finike
- Fatih
- Foça