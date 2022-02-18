F harfi ile başlayan şehir isimleri neler?

Televizyonun ve internetin olmadığı zamanlarda büyük küçük herkesin eğlenerek yaptığı aktivitelerin başında oyun oynamak gelmekteydi. Bu oyunların bir kısmı da tüm aile bireylerinin birlikte oynayabileceği tarzda olmaktaydı. İsim- şehir oyunu eskiden beri bilinen ve sıklıkla oynanan oyunlardan biri olmaktadır. Bu oyun harflerle ilgili isim, şehir eşya ve daha pek çok bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Bazen bu oyunda harflerle ilgili bir şeyleri bulmak oldukça zor olmaktadır. Bu durumda oyuncular başka ülkelere ait olan cevapları geçerli olarak kabul etmektedirler.

F HARFİ İLE ŞEHİR İSİMLERİ

Şehir isimleri hakkında bilgi sahibi olmak için coğrafya hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Coğrafya bilgisi yeterli olan kişilerin şehir isimleri hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilmektedir.

Türkiye'de F harfi ile başlayan bir şehir ismi bulunmamaktadır. Özellikle isim şehir oyununda Türkiye'den F harfi ile şehir ismi yazılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda dünyanın başka ülkelerinde F harfi ile başlayan çok sayıda şehir ismi bulunmaktadır. Genel kültür birikimleri yeterli olan kişilerin yabancı ülkelerde bulunan ve F harfi ile başlayan ilçe isimlerini oyunlarda cevap olarak yazdıkları bilinmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Fasa

Fatima Mission

Fayetteville

Feijo

Fergana

Firenze

Finke

Flen

Floransa

Foshan

Franklin

Frankfurt

Fallon

Falls Bay

Falls Creek

False Island

False Pass

Fane Mission

Farah

FareFrench

Fargo

Faribault

Farnborough

Faro

Farsund

F İLE BAŞLAYAN ŞEHİRLER

Türkçede F harfi ile başlayan şehir ismi bulunmamaktadır. Ancak F harfi özellikle isim şehir oyununda sorulduğunda oyuncuların F harfi ile başlayan ilçe isimlerini cevap olarak kabul ettikleri görülmektedir. Türkiye'de bulunan ve F harfi ile başlayan ilçe isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Felahiye

- Ferizli

- Finike

- Fethiye

- Fındıklı

- Fatsa

- Feke

- Finike

- Fatih

- Foça