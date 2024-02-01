F-16, F-35, Eurofighter ve S-400! MSB kaynakları açıkladı: Herhangi bir şarta bağlı değil

Türkiye, ABD’den F-16’ları ne zaman alacak, takvim nasıl işleyecek? ABD’nin S-400 şartına bağılı olarak F-35 açıklamasına Ankara ne diyor? ABD’den alınacak F-16’lar’ın maliyeti ne kadar, hangi mühimmatları kullanacak, Yunan medyasında çıkan “F-16’lar adalar üzerinde uçmayacak” iddiaları doğru mu? Türkiye F-16 alınırsa, Eurofighter Typhoon talebi sürecek mi? Tüm bu sorulara Bakanlık kaynakları şu cevapları verdi:

F-16 TEDARİKİ KONUSU

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD Kongresi’ndeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır.

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ŞARTA BAĞLI DEĞİL

Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.

ABD TARAFINDAN YAPILAN F-35 AÇIKLAMALARI

Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şuan herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.

EUROFIGHTER TALEBİ DEVAM EDECEK Mİ?

Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir.

KANADA’NIN AMBARGOYU KALDIRMASI

“Kanada tarafından 2019 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle ülkemize yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmamakta idi. Kanada tarafından atılan bu son adım olumlu değerlendirilmekle birlikte, müttefiklerimizden beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır. Karşılaştığımız açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamalar savunma sanayiinde son yıllardaki millileştirme çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir.”

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SON BİR HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 63 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Tuğamiral Aktürk, “Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 63 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.541’e ulaşmıştır. Suriye’de ise son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 01 Ocak 2023’ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.704’e yükselmiştir Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 6’sı FETÖ, 1’i DEAŞ olmak üzere 7’si terör örgütü mensubudur. 3.441 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

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İSRAİL’İN UAD’NİN KARARINA UYMASINI BEKLİYORUZ

İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın, 26 Ocak tarihinde almış olduğu ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyor. Bu tedbirin, Filistin’de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail’in uymasını bekliyoruz.

ORDUDA GÖREVE ALMAK İSTEYEN GENÇLERE ÇAĞRI

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak’ta sona ermiştir. Sınava başvuramayan adaylar için 07 Şubat “Geç Başvuru Günü”dür. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Temini başvuruları 15 Ocak’ta başlamış olup 11 Şubat’a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz.”

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