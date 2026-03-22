Eyüpsultan’da otomobil bariyerlere çarptı
22.03.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:
Eyüpsultan D-100 Karayolu’nda kaygan zemin nedeniyle otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.
stanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan D-100 Karayolu’nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00 sularında D-100 Karayolu Eyüpsultan Otakçılar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 34 KBU 348 plakalı otomobilin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.