GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Eyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı

Eyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı

13.05.2026 - 11:19Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Eyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gece yarısı 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Eyüpsultanda gece yarısı yangın: 2si çocuk 4 yaralı

İtfaiye, alevleri söndürürken, binada mahsur kalan kişileri ise kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Türkiye’deki 10’uncu yılda yeni yatırım
#Ekonomi

Türkiye’deki 10’uncu yılda yeni yatırım

Esenler'de kediye bıçak çektiler, uyaran kadının üstüne yürüdüler!
#Gündem

Esenler'de kediye bıçak çektiler, uyaran kadının üstüne yürüdüler!

Eyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı
#Gündem

Eyüpsultan'da gece yarısı yangın: 2'si çocuk 4 yaralı