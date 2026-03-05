Eyüpsultan'da dronlu denetim! 'Kaynak' yapan sürücülere ceza yağdı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.03.2026 - 15:27Güncellenme Tarihi:
İstanbul Eyüpsultan’da trafik akışını bozarak kuralları ihlal eden ve 'kaynak' yapan sürücüler, polisin dron denetimine takıldı. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde havadan tespit edilen 5 sürücüye, ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında yapılan denetimlerde araç ofset taralı alanı ihlal ettiği belirlenen sürücüler, dronla havadan takip edildi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda 'kaynak' olarak tabir edilen manevra yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesildi.

