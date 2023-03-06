EYT'de zorunlu emeklilikle ilgili flaş detay! Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz" dedi.

"EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçenlerin emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu bunu kaldırdınız. 4B’liler için? Onların da talebi vardı?" sorusuna Bakan Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

"Rakam var mı?" sorusuna ise Bakan Bilgin, "Sayı az işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz, niye zorunlu emekli ediyoruz, bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.