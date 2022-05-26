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Eylem ve etkinlikler o tarihe kadar yasaklandı! Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği, provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi için 27 Mayıs 2022 saat 00.01’den 02 Haziran 2022 saat 23.59’a kadar 7 gün eylem ve etkinliklerin yasak olduğunu açıkladı.

26.05.2022 - 16:39 |
Eylem ve etkinlikler o tarihe kadar yasaklandı! Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması için bazı kararlar alınmıştır.

Alınan karar gereği açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ile etkinlikler, bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 27 Mayıs 2022 tarihi saat 00.01’den 02 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 7 (yedi) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR."

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