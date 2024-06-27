Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı

İstanbul'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un firari olduğu ABD’de yakalanma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.

"BENİ MAHKEMEYE Mİ GÖTÜRÜYORSUNUZ"

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Oğlunu buraya yazdırmak istiyordu. New York'ta görüldükten sonra Florida'ya kaçtığı iddia edilmişti. Florida'dan Küba'ya kaçacağı da iddia edilmişti. Savcının yakalama dilekçesinde "kaçma ihtimalleri var gizlilik getirilsin" maddesi vardı.

Timur Cihantumur'un daha kelepçeleri takılmadan annesini de görüyoruz. Elleri kelepçeliyken, 'Beni mahkemeye mi götürüyorsunuz' diye sorması da yaşadığı telaşı gösteriyor.

İzlediğimiz görüntüler 14 Haziran'da gerçekleşmişti. Bu tarihte tutuklanmışlardı. Anne ve oğul ayrı ayrı davalar görülüyor. Anne Eylem Tok, Türk vatandaşı Türkiye'ye iadesi görüşülüyor. Annenin bugün başlaması gereken davası 1 Temmuz'a ertelendi.

Hakimden ek zaman talep etmiş olabilirler. Eylem Tok'un avukatları kendisini serbest bırakılmasını istediği için ek süre talebi gelmiş olabilir. Cihantimur ıslah evine gönderildi. Avukatı, 18 yaşından büyüklerin kaldığı yer gibi savunmalarda bulunuyor. Medikal ilaç kullandığını ve şiddet gördüğünü ifade ediyor avukat, buradan çıkarılmasını istiyor."

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TİMUR CİHANTİMUR'UN 2 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİNE SAVCIDAN RET: BIRAKIRSAK TEKRAR KAÇABİLİR

İstanbul’da 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçmasına yardımcı olan annesi Eylem Tok, 14 Haziran’da tutuklandıktan sonra ilk olarak mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dün Tok’un davasının 1 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.

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Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. İki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti. Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi. Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.