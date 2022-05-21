Evlilik yüzüğü hangi parmağa takılır? Evlilik yüzükleri hangi ele takılır?

Evlilik yüzükleri, düz alyans biçiminde olmaktadır. Evlilik yüzüğü seçerken doğru boyda yüzük alınmasına dikkat edilmektedir. Kuyumcuya gidilerek evlilik yüzükleri için en doğru tercihler yapılmaktadır.

Evlilik Yüzüğü Hangi Parmağa Takılır?

Evlilik yüzüğü, yüzük parmağı olarak bilinen sol elin sondan ikinci parmağına takılmaktadır. Sol elin sondan ikinci parmağına evlilik yüzüğünün takılmasının bilimsel ve romantik açıklamaları bulunmaktadır. Kalbe bağlı olan tek parmak, sol elin sondan ikinci parmağı olduğundan kalbe giden bir damar olarak görülmektedir.

Evlilik Yüzükleri Hangi Ele Takılır?

Kişiler evlendiklerinde bu birlikteliği simgelemek için alyans takmaya başlamaktadır. Bazı kişiler evlilik yüzüklerini sol ele takarken, bazıları da sağ ele takmaktadır. Genelde çiftlerin birbirlerini sevdiklerini temsil etmek için sol ele takılması tercih edilmektedir. Yüzyıllar öncesinden beri takılan evlilik yüzükleri, günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

Evlilik Yüzüğü Neden Sol Ele Takılır?

İnsanların evlilik yüzüklerini sol ele takılması inancı, eski Mısırlılar'dan gelmektedir. Eski Mısırlılar halka şeklindeki cisimlerin başlangıç noktaları olmamasından dolayı sonsuzluğu temsil ettiklerine inanmaktadır. Evlilik yüzüğünün sol ele ve sondan ikinci parmağa takılmasıysa, modern tıbbın gelişmesinden önceki devirlerde yanlış insan anatomisine dayanmaktadır. Sol ele takılan yüzükler, evli çiftin birbirlerine kalben bağlılığını simgelemektedir.

Evlilik Yüzüğü Başka Parmağa Takılır mı?

Geleneğe uymak isteyenler, evlilik yüzüğünü sol elin sondan ikinci parmağına takmaktadır. Fakat günümüzde geleneğe uymayanlar olduğundan, evlilik yüzüklerini baş, işaret veya serçe parmaklarına takmayı tercih etmektedir. Evlilik yüzüğünün sol elin sondan ikinci parmağı haricinde başka bir parmağa takılması, pek olağan bir durum olarak görülmemektedir.

Evlilik yüzüğünün sol veya sağ elin yüzük parmağına takılması önerilmektedir. Herkesin tarzına ve zevkine hitap eden evlilik yüzükleri bulunmaktadır. Evlilik yüzükleri olarak tektaş, beştaş ve alyans tercih edilmektedir. Evlilik yüzüklerinin model tercihi tamamen kişisel olmaktadır. Her ne kadar sol ele evlilik yüzüğü İslam dininde uygun olmasa da çoğu kişi evlilik yüzüğünü sol ele takmaktadır.