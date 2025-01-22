Evlilik kredisine bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara’dan geldi.

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