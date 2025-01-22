Evlilik kredisine bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
22.01.2025 - 12:31Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Aile Yılı” dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği 13 Ocak’tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvurdu.
Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara’dan geldi.