Evlerinin önünü özel otopark gibi kullananlar dikkat! Para cezası yiyebilirsiniz

Yasaya göre, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceği ifade ediliyor. Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığı ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğu belirtiliyor. Bu durumun yasal bir karşılığı var mı? Hukukçular Milliyet’en Eren Koca'ya anlattı.

Avukat Özlem Şen: Türkiye’de kamuya açık alanlar (örneğin; sokaklar ve caddeler), belediyelerin ve kamu otoritelerinin yetki alanındadır. Vatandaşların kendi evinin önü de olsa kamuya ait kaldırım veya yol üzerinde herhangi bir nesne koyarak park yeri ayırması hukuka aykırıdır. Bu tür uygulamalar, Karayolları Trafik Kanunu’na, Kabahatler Kanunu’na, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliklerine aykırıdır. Bu durumun cezası, hangi mevzuata göre işlem yapıldığına göre değişebilir. Kabahatler Kanunu’na göre: Zabıta tarafından işlem yapılır. 2025 yılı için uygulanan ceza miktarı yaklaşık 690 TL-1380 TL arasında olabilir.

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Avukat Melda Merve: Kamuya açık alanlar şayet park yeri olarak idarece ayrılmadıysa kişiler tarafından duba, ‘park yapılamaz’ tabelası veya başkaca nesneler koymak suretiyle park yeri olarak ayrılamaz veya işgal edilemez. Bunu yapan kişiler bakımından ilk etapta örneğin İstanbul’da İBB’nin sunduğu bir Beyaz Masa hizmeti var. Alo 153’e şikayet bildirimi yapılabilir. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden veya verilecek bir dilekçe ile il ve ilçe zabıta müdürlüklerine bizzat başvuru da mümkün. Önemli olan ihlal durumunun belgelendirilmiş olması. Hızlı ve olumlu sonuç almak için mahalin fotoğrafı çekilerek başvuruya eklenirse ekipler daha hızlı ilerleyebilecektir