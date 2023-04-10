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Evini bastığı husumetlisinin annesini öldürüp, intihar etti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Eyüp Yel (26), arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisi İzzet Tunç'un evini bastı. Yel, evde bulamadığı husumetlisinin annesi Emine Tunç'u (77) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

10.04.2023 - 00:19 | | Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)
Evini bastığı husumetlisinin annesini öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksu köyünde meydana geldi. Eyüp Yel, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet Tunç'un evine silahlı saldırı düzenledi. Eve giren Yel, husumetlisini evde bulamayınca İzzet Tunç'un annesi Emine Tunç'u tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yel ve Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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