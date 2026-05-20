Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti ne kadar? Eve şarj istasyonu kurdurmak mantıklı mı? Apartman ve sitelerde eve araç şarj istasyonu kurulum şartları ve maliyeti: Evde araç şarj etmek kaç TL'ye patlıyor?

Elektrikli araç (EV) pazarının hızla büyümesiyle birlikte, sürücüler için en büyük konfor unsurlarından biri şarj işlemini evde gerçekleştirmek haline geldi. Peki, 2026 yılı itibarıyla evde bir şarj istasyonu kurmanın maliyeti nedir? Hangi kriterler fiyatı etkiler? İşte cebinizi yakmayacak bir kurulum için bilmeniz gereken tüm detaylar.

EVDE ARAÇ ŞARJ ETMEK AVANTAJLI MI?

Halka açık AC ve DC şarj istasyonlarında kilovat saat (kWh) başına ödenen ücretler ticari tarifelendirmeye tabi olduğu için maliyetler daha yüksektir. Ancak ev tipi aboneliklerde, özellikle düşük kademeli mesken tarifesi kullanıldığında yıllık enerji maliyeti halka açık istasyonlara kıyasla çok daha ekonomik bir seviyeye düşmektedir. Bu durum, kurulum için yapılan ilk yatırımın kısa sürede amorti edilmesini sağlar.

2026 EV TİPİ ŞARJ İSTASYONU FİYATLARI VE KURULUM MALİYETLERİ

Ev için tercih edilen şarj istasyonları genellikle AC (Alternatif Akım) sistemlerdir. Kurulum maliyetleri; cihazın gücüne (kW), markasına, kullanılacak kablo mesafesine ve evinizin elektrik altyapısına göre değişiklik gösterir.

2026 yılı piyasa ortalamalarına göre tahmini maliyet tablosu şu şekildedir:

Şarj İstasyonu Tipi / Gücü Ortalama Cihaz ve Kurulum Maliyeti Ortalama Şarj Süresi AC Ev Tipi (Tek Faz / 7,4 kW)

(Müstakil ev ve villalar için ideal) 25.000 TL – 50.000 TL 6 – 10 Saat AC Ev Tipi (Üç Faz / 11 - 22 kW)

(Gelişmiş altyapılı konut ve siteler) 40.000 TL – 80.000 TL 2 – 4 Saat Ev Tipi Taşınabilir Şarj Cihazları

(Mobil kullanım odaklı başlangıç setleri) 10.000 TL – 25.000 TL Altyapıya göre değişir

Kritik Uyarı (Gizli Maliyet): Eğer evinizin mevcut elektrik panosu şarj istasyonunun çekeceği yüksek akımı kaldıracak güçte değilse, pano yenileme veya güç artırımı gerekebilir. Bu tür altyapı iyileştirmeleri, projenin büyüklüğüne göre toplam bütçenize 5.000 TL ile 30.000 TL arasında ek bir maliyet getirebilir.

MALİYETİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Altyapı ve Kablolama: Elektrik panosu ile aracın park edileceği alan arasındaki mesafe ne kadar uzunsa, kullanılacak bakır kablonun kalınlığı ve maliyeti o kadar artar.

Akıllı Özellikler (Wi-Fi / Mobil Uygulama): Şarj sürecini mobilden takip etmeyi, zamanlamayı ve akım kontrolünü sağlayan akıllı cihazların fiyatları standart modellere göre daha yüksektir.

Apartman ve Site İzinleri: Müstakil evlerde kurulum oldukça kolayken, toplu yaşam alanlarında ortak alandan hat çekilmesi gerekebilir. Bu durum yönetim izni ve ortak sayaç planlaması gibi ek prosedürler (ve bazen maliyetler) doğurur.

Ev tipi bir şarj istasyonu kurdurmadan önce mutlaka yetkili bir elektrik mühendisi veya lisanslı kurulum firmalarından keşif desteği alarak evinizin altyapısını kontrol ettirmeniz önerilir.