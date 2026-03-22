Eve dönüş çilesi! Bayram yoğunluğu artarak devam ediyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
22.03.2026 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde, meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle dönüş yolunda yoğunluk artarak devam ediyor.

Özellikle bayram dönüşü dolayısıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu trafik, kazaların da etkisiyle zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kazaların yaşandığı bölgelerde araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, ekipler hem trafik akışını sağlamak hem de kazalara müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda araçların düşük hızla seyrettiği gözlemleniyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, alternatif güzergahların tercih edilmesinin yoğunluğu azaltabileceği belirtildi.

Güncel Haberler

