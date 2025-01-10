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Evden cephanelik çıktı! Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Kırıkkale’de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.01.2025 - 16:41 | | Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Evden cephanelik çıktı! Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, Y.A.'nın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 16 tabanca, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 41 şarjör, 1284 fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Evden cephanelik çıktı Kırıkkalede kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

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