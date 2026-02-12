Evde Sevgililer Günü Pastası Yapımı: Kalpli, Şık ve Kolay Pasta Tarifleri, Adım Adım Anlatım
Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize özel, şık ve lezzetli bir pasta yapmak ister misiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kalpli pastalarla, bu özel günü tatlandırabilirsiniz. İşte adım adım Sevgililer Günü pastası tarifleri:
1. Kalp Şekliyle Sevgililer Günü Pastası
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
2 yumurta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
100 gr tereyağı
Krem şanti veya çikolata sosu
Yapılışı:
Fırını 180°C'ye ısıtın.
Yumurtaları ve şekeri çırpın, ardından süt ve erimiş tereyağını ekleyin.
Un, kabartma tozu ve vanilini karıştırarak sıvı karışıma ekleyin. Homojen bir karışım elde edin.
Kalp şeklinde bir kek kalıbına dökün ve 25-30 dakika kadar pişirin.
Kek soğuduktan sonra üzerini krem şanti veya çikolata sosuyla süsleyin. Kalp şeklinde dilimleyerek servise sunun.
2. Çikolatalı Sevgililer Günü Pastası
Malzemeler:
200 gr bitter çikolata
1 su bardağı süt
2 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yapılışı:
Çikolatayı ve sütü eritin. Ardından yumurtalarla şekeri çırpın.
Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyin, son olarak eritilmiş çikolatayı katın.
Karışımı kalp şeklinde bir kalıba dökün ve 180°C’de yaklaşık 30 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine çikolata ganajı dökün ve kalp şeklinde süslemelerle zenginleştirin.
3. Pratik Sevgililer Günü Meyveli Pasta
Malzemeler:
1 paket hazır pandispanya
1 su bardağı çilek veya böğürtlen
1 paket krem şanti
1 yemek kaşığı vanilya
Yapılışı:
Hazır pandispanyayı, kalp şeklinde bir kalıba yerleştirin.
Krem şantiyi hazırlayıp pandispanyanın üzerine sürün.
Üzerini taze meyvelerle süsleyin. Dilerseniz biraz bal veya çikolata serpebilirsiniz.