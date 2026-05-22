Evde çakmak gazı patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
Evde çakmak gazı patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

22.05.2026 - 01:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Balıbey Mahallesi Kusular Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Gündem

