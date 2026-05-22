Güzellik salonunda akılalmaz yöntemle vurgun: Müşterileri bu yöntemle dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, 10 kişinin şikayeti üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.

İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtıldıktan sonra cep telefonları alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti.

Çekilen kredilerin, iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, bu yöntemle mağdur edilen 10 müşteriden toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. (21), S.C.K. (19), C.Ş. (20), H.U. (20), G.A. (22) ve H.N.B. (20) tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.