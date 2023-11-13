Evde Bakım Yardımı kasım ayı ödemeleri başladı

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti. Evde Bakım Yardımı ile yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklendiği ve aile bütünlüğünün korunduğunu aktaran Göktaş, hak sahibi hane başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığı kaydetti.

'562 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR'

Bu ayki Evde Bakım Yardımı ödemelerine değinen Göktaş, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. '

Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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