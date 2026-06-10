AİS GİRİŞ 2026 YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS YKS Giriş Yerleri Açıklandı! ais.osym.gov.tr Çöktü mü, Bağlantı Sorunu Neden Oluyor?
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, AİS ekranına neden girilmiyor, ÖSYM sistemi çöktü mü? 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayının aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle “ais.osym.gov.tr çöktü mü?”, “YKS sınav yeri sorgulama ekranı neden açılmıyor?”, “ÖSYM AİS bağlantı hatası nasıl çözülür?” ve “YKS giriş belgesi nasıl görüntülenir?” soruları internet kullanıcılarının gündemine oturdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek için yoğun şekilde AİS ekranına yöneldi. İşte 2026 YKS giriş yeri sorgulama ekranına ilişkin son durum ve merak edilen tüm detaylar…
ÖSYM AİS YKS giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr neden yavaşladı? Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday bugün bu soruların yanıtını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından Aday İşlemleri Sistemi’nde yoğunluk oluştu. Özellikle “ÖSYM sistemi çöktü mü?”, “AİS giriş hatası nasıl düzelir?”, “YKS sınav yerim görünmüyor”, “AİS ekranı açılmıyor” ve “YKS giriş belgesi indirme işlemi nasıl yapılır?” aramaları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi.
TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’nin sistemi üzerinden sorgulama yaparken, yoğun girişler nedeniyle zaman zaman erişim problemleri yaşandığı bildiriliyor.
YKS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar artık;
ais.osym.gov.tr adresi üzerinden
Sınava gireceği okul,
Salon bilgisi,
Sıra numarası,
Sınav merkezi,
Bina adresi gibi detayları AİS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
AİS YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
YKS sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.
Sisteme giriş yapan adaylar “2026-YKS Sınav Giriş Belgesi” bölümünden belgelerini görüntüleyip indirebiliyor.
Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve çıktı almaları gerekiyor.
ais.osym.gov.tr ÇÖKTÜ MÜ?
YKS giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından sisteme aynı anda yoğun giriş yapılması nedeniyle bazı adaylar bağlantı hatalarıyla karşılaşabiliyor.
Özellikle;
Sayfanın geç açılması,
Sistemin donması,
“Bağlantı zaman aşımına uğradı” uyarısı,
Giriş ekranının yüklenmemesi,
Yoğunluk nedeniyle geç yanıt verilmesi gibi problemler kullanıcılar tarafından bildiriliyor.Ancak sistem tamamen kapanmış değil. Teknik yoğunluğa bağlı olarak erişim sorunu yaşanabildiği belirtiliyor.
AİS ERİŞİM SORUNU NEDEN OLUYOR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yaşanan yavaşlamanın temel nedeninin yoğun trafik olduğu değerlendiriliyor. Milyonlarca adayın kısa süre içinde aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle sunucu yoğunluğu oluşabiliyor.
Uzmanlar, kullanıcıların farklı saatlerde tekrar giriş yapmasının sorunu çözebileceğini ifade ediyor.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?
Adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini PDF formatında indirebiliyor. Belgenin renkli olması zorunlu olmasa da üzerinde aday fotoğrafının net şekilde görünmesi gerekiyor.
Sınav günü giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ
2026 YKS oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar
Adayların belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
SIK SORULAN SORULAR
YKS giriş yerleri açıklandı mı?
Evet. ÖSYM, 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı.
AİS YKS giriş ekranına neden girilmiyor?
Yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle sistemde yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşanabiliyor.
ais.osym.gov.tr çöktü mü?
Hayır. Sistem tamamen kapanmış değil ancak yoğunluk nedeniyle erişim problemleri oluşabiliyor.
YKS giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak belge indirilebiliyor.
YKS giriş belgesi çıktısı gerekli mi?
Evet. Adayların sınav günü fotoğraflı giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak?
TYT 20 Haziran 2026’da, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026’da gerçekleştirilecek.
Sınava kimliksiz girilebilir mi?
Hayır. Geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmıyor.
YKS giriş belgesi telefondan gösterilebilir mi?
Adayların belge çıktısını fiziksel olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor.