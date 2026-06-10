AİS GİRİŞ 2026 YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS YKS Giriş Yerleri Açıklandı! ais.osym.gov.tr Çöktü mü, Bağlantı Sorunu Neden Oluyor?

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ÖSYM AİS YKS giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? ais.osym.gov.tr neden yavaşladı? Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday bugün bu soruların yanıtını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından Aday İşlemleri Sistemi’nde yoğunluk oluştu. Özellikle “ÖSYM sistemi çöktü mü?”, “AİS giriş hatası nasıl düzelir?”, “YKS sınav yerim görünmüyor”, “AİS ekranı açılmıyor” ve “YKS giriş belgesi indirme işlemi nasıl yapılır?” aramaları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi.



TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’nin sistemi üzerinden sorgulama yaparken, yoğun girişler nedeniyle zaman zaman erişim problemleri yaşandığı bildiriliyor.