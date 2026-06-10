İstanbul'u bırakıp köyüne döndü, ektiği ürünle servet kazanıyor! Yılda 3 kez hasat ediliyor, kilosu 2 bin TL!

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Hedefinin Bayburt'u tarhun üretiminde merkez konumuna getirmek olduğunu ifade eden Haşlak, şunları söyledi: "İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabb'im başladığımızdan daha ileriye gitmeyi nasip etti, daha da ileriye gitmeyi nasip etsin."