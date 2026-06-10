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Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

10.06.2026 - 13:26Güncellenme Tarihi:

Rize'de bir grup çocuk yol kenarına kurdukları tezgahla soğuk içecek ve atıştırmalık satarak harçlıklarını çıkardı.

1Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

Çayeli ilçesi Büyük Taşhane Mahallesi'nde yaşayan ve mahallelerindeki sitede limon satan arkadaşlarını görüp esinlenen Hayrunisa Kur, Ömer Halis Aytaç, Ali Eymen Gerz, Eymen Asaf Azman, Yekta Azman ve Arif Selim Çubuk, yaz günlerini değerlendirmek için örnek bir girişimde bulundu.

2Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

Oturdukları apartmanın altında kurdukları küçük tezgahta soğuk içecek ve çeşitli atıştırmalıklar satan çocuklar, kendi harçlıklarını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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3Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

Yol kenarında kurdukları tezgah, mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekti.

4Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

Küçük yaşlarına rağmen çalışkanlıkları ve girişimci ruhlarıyla dikkat çeken çocuklar, satışlardan elde ettikleri gelirle hem harçlıklarını çıkardı hem de sorumluluk bilinci kazanmış oldu.

5Rize'de yol kenarında çocuklar kurdu: Harçlıklarını çıkartıyorlar

Vatandaşlar ise çocukların bu çabasını takdir ederek alışveriş yaptı ve destek verdi.