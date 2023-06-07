Ev sahibi-kiracÄ± uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin davalarda artÄ±ÅŸ DuruÅŸma gÃ¼nÃ¼ 1 yÄ±l sonraya veriliyor

Son dÃ¶nemde kiracÄ±lar ile ev sahipleri arasÄ±nda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle mahkemelerde yoÄŸunluk oluÅŸtu. 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde Ä°stanbul'da Sulh Hukuk mahkemelerinde aÃ§Ä±lan davalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 65'i ev sahipleri ile kiracÄ± arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klardan oluÅŸtuÄŸu belirtiliyor. Bir Sulh hukuk mahkemesinin 2022 yÄ±lÄ±nda toplam 2 bin 300 civarÄ±nda dava dosyasÄ± bulunurken bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde dosya sayÄ±sÄ± ise bu sayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ durumda.

Avukatlar ise adliyelerdeki yoÄŸunluÄŸun gÃ¶zlenebilir dÃ¼zeyde olduÄŸuna vurgu yaparak Ã¶zellikle Sulh Hukuk Mahkemelerinde uyuÅŸmazlÄ±k davalarÄ±nÄ±n ciddi ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. GeÃ§en Mart ayÄ±nda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, kiracÄ± ev sahibi arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±klara dava aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce arabulucuya baÅŸvurma ÅŸartÄ± getirildi. Avukatlar ise 1 EylÃ¼l'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek olan arabuluculuk kanununun mahkemelerin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ bir nebze de olsa hafifleteceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â

"DURUÅžMA GÃœNÃœ 1 YIL SONRAYA VERÄ°LÄ°YOR"

Avukat Abdullah Ãœsame Ceran, "Son zamanlarda kira konusunda davalar Ã§okÃ§a arttÄ±. Bize gelen dava sayÄ±sÄ± da arttÄ±. AynÄ± zamanda danÄ±ÅŸmanlÄ±k talepleri de Ã§ok fazla arttÄ±. Kira sorunu ile ilgili Ã§ok fazla soru gelmeye baÅŸladÄ±. Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi konut kiralarÄ±ndaki yÃ¼zde 25 sÄ±nÄ±rlamasÄ±.

Bu kiracÄ±larÄ± koruyor olsa da pratikte karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§okÃ§a uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu sebeple mahkemelerde 1 yÄ±l sonraya duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ verdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Yani davayÄ± aÃ§Ä±yorsunuz tensip dÃ¼zenleniyor bir yÄ±l sonraya duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ alÄ±yorsunuz. Temmuz'da bir davamÄ±z vardÄ± basit bir tahliye davasÄ±. Temmuz 2022'de davayÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±k 2. duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ 2024 Mart ayÄ±na verildi. 2 yÄ±l sonra davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± yapÄ±lacak.

Bunun gibi Ã¶rnekler var. Kira uyuÅŸmazlÄ±klarÄ± Ã§okÃ§a arttÄ±, mahkemelerin Ã§okÃ§a yoÄŸunluÄŸu arttÄ±. Bundan dolayÄ± neredeyse 1 yÄ±l sonraya duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ verilmesi sÃ¶z konusu oldu. Fakat kÃ¼Ã§Ã¼k ilÃ§elerde duruÅŸma tarihleri biraz daha yakÄ±n zamanlara veriliyor 4-5 ay gibi. Ama Ã‡aÄŸlayan'da, Anadolu Adliyesinde 9 ay 1 yÄ±l arasÄ±nda duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ verilmesi sÃ¶z konusu" dedi.Â

"KÄ°RA DOSYALARINDA SULH HUKUK MAHKEMELERÄ°NDEKÄ° YOÄžUNLUÄžU GÃ–RÃœYORUZ"Â

Ãœsame Ceran adliyelerdeki yoÄŸunluÄŸun gÃ¶zlemlenebildiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Bizim bu tarz Ã§ok sayÄ±da dosyamÄ±z olmaya baÅŸladÄ± son zamanlarda, Ã¶nceleri bÃ¶yle bir durum yoktu. Ã–zellikle pandemi dÃ¶neminde tahliye gibi bir durum yoktu. BÃ¼tÃ¼n evler kiralanÄ±rken ÅŸu an standarttÄ±r kiracÄ±dan tahliye taahhÃ¼tnamesi alÄ±nÄ±r. KiracÄ± aslÄ±nda 1-2 yÄ±l sonra Ã§Ä±karÄ±lmak Ã¼zere evler kiralanÄ±yor. Bu da uygulamada Ã§ok korkunÃ§ dÃ¼zeyde kira davasÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼ oluÅŸturuyor. Bu tabi muhtemelen yakÄ±n zamanda arabuluculukla Ã§Ã¶zÃ¼mlenecek bir durum. Ama ÅŸu an iÃ§in Ã§ok ciddi dava yÃ¼kÃ¼ sÃ¶z konusu.

Åžu an iÃ§in Ã§ok ciddi dava yÃ¼kÃ¼ sÃ¶z konusu. GÃ¼nde onlarca kira davalarÄ±yla ilgili soru aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemler oldu. Åžu anda da aynÄ± ÅŸekilde yoÄŸunluk hiÃ§ azalmadÄ±. 2022'ye gÃ¶re arttÄ±ÄŸÄ± kesin, 2022'de de 2021 yÄ±lÄ±na gÃ¶re arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Yani her geÃ§en gÃ¼n konut krizi tÄ±rmanÄ±yor. Resmi olarak net bir ÅŸey sÃ¶ylemek iÃ§in adliye istatistiklerine bakmak lazÄ±m. Ama kira dosyalarÄ±nda Sulh Hukuk Mahkemelerindeki yoÄŸunluÄŸu gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡ok net bir gÃ¶zlem yapabiliyoruz kira uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyoruz. Kira uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda arabuluculuk yoluna baÅŸvurulduÄŸu zaman eÄŸer uzlaÅŸma oranÄ± artarsa bu noktada tabii ki mahkemelerin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ hafifler" diye konuÅŸtu.Â

"ARABULUCULUK ALTERNATÄ°F UYUÅžMAZLIK Ã‡Ã–ZÃœM YÃ–NTEMLERÄ°NDEN BÄ°R TANESÄ°"Â

Arabuluculuk sisteminin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle birlikte yargÄ±nÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifleyeceÄŸini belirten Avukat Iyaz Ã‡imen, "AslÄ±nda baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda tahliye davalarÄ±nÄ±n uzun sÃ¼rmesinin temel sebebi kesinleÅŸmeye tabii dosyalar olmasÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bizim hukuk sistemimizde Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± yargÄ±lama sÃ¶z- konusu olduÄŸu iÃ§in ilk derece mahkemesinin vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ± Ä°stinaf Mahkemesinin gÃ¶rmesi gerekiyor. Onun da YargÄ±tay tarafÄ±ndan miktara baÄŸlÄ± olarak onanmasÄ± gerekiyor. Bunun akabinde ancak icra edilebilir bu dosyalar. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k takdir edersiniz ki ÅŸahÄ±slar arasÄ±ndaki en sÄ±k yapÄ±lan hukuki iÅŸlemlerden bir tanesi de kira sÃ¶zleÅŸmesi. Yani kira iliÅŸkisi.

Enflasyon artÄ±ÅŸ oranlarÄ± ve tahliyeyle ilgili konularda da artÄ±k kiÅŸiler problem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tabii ki bir hukuki baÅŸvuru yapma ihtiyacÄ± hissediyorlar. DolayÄ±sÄ±yla da bu alandaki dosyalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± normal. Bununla birlikte bu sÃ¼reÃ§ten Ã¶nce de uzun sÃ¼ren tahliye davalarÄ±, artÄ±k dosya yoÄŸunluÄŸunun da artmasÄ±yla birlikte iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz bir hal aldÄ± diyebilirim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yola baÅŸvuran bir mÃ¼lk sahibinin Ã¶rnek vermek gerekirse yaklaÅŸÄ±k bir 3-4 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reci gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almasÄ± ve bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek baÅŸvurmasÄ± gerekiyor. Arabuluculuk alternatif uyuÅŸmazlÄ±k Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶ntemlerinden bir tanesi.

MevzuatÄ±mÄ±za daha Ã¶nceden iÅŸ hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarÄ±nda zaten girmiÅŸti. Tabi ki taraflarÄ±n bir araya getirilerek dava aÃ§madan uzlaÅŸmasÄ±nÄ± amaÃ§layan bu yÃ¶ntemde diÄŸer alanlarda ortalama yÃ¼zde 10, yÃ¼zde 20'ye yakÄ±n olumlu netice aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu somut olaya baÄŸlÄ± olmakla birlikte yargÄ±nÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ bir nebze de olsa hafifletecektir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"MEVCUT KANUNLARIN GÃœNÃœMÃœZE UYARLANMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

Avukat Ã‡imen, mahkemelerin duruÅŸma gÃ¼nlerini 1 yÄ±l sonraya vermesine dikkat Ã§ekerek, "Ancak buradaki Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ben arabuluculuktan ziyade mevcut kanunlarÄ±n biraz daha gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uyarlanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zira kanunlarÄ±mÄ±z hem kira bedelinin belirlenmesi yÃ¶nÃ¼nden bir 5 yÄ±llÄ±k sÃ¼re Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor hem de tahliye noktasÄ±nda kesinleÅŸme Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla bu noktada daha hÄ±zlÄ± etkin bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ulaÅŸabilecek bir dÃ¼zenlemenin yapÄ±lÄ±yor olmasÄ± hem maÄŸduriyetleri giderecektir hem de uzun yargÄ±lamalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecektir.

1 EylÃ¼l'den itibaren uygulanacak yani Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Adli YÄ±l'dan itibaren arabuluculuk yÃ¶ntemi de bu uyuÅŸmazlÄ±klarda kullanÄ±lacak ve dava aÃ§madan Ã¶nce taraflarÄ±n arabulucuya baÅŸvurmasÄ± zorunlu hale geldi. Bu az Ã¶nce bahsettiÄŸim Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± kesinleÅŸme sisteminden kaynaklÄ± daha Ã¶nceden de uzun sÃ¼ren bir sÃ¼reÃ§ti. Ancak ÅŸu anda ÅŸunu net bir ÅŸekilde gÃ¶rebiliyoruz. Ã–rneÄŸin iÅŸte daha Ã¶ncesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davalarda aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihten 3-4 ay sonra ilk duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ alabiliyorken bugÃ¼n Ã¶zellikle Ä°stanbul'dan bahsetmek gerekirse aÃ§Ä±lan davalarda 1 yÄ±l sonrasÄ±na ilk duruÅŸma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n verildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla yargÄ±lamanÄ±n devamÄ±nÄ±n ne kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben ÅŸahsÄ±m adÄ±na Ã¶ngÃ¶remiyorum diyebilirim. Ben de bu maÄŸdurlardan biri olduÄŸumu sÃ¶yleyebilirim. Kendi iÅŸ yerimde bu sÃ¼reci yaÅŸÄ±yoruz. MÃ¼lk sahibimiz de kira miktarÄ± Ã¼zerinde bir uzlaÅŸma imkanÄ± bulamadÄ±k kendisiyle. DolayÄ±sÄ±yla muhtemelen bir tahliye sÃ¼recine hukuki baÅŸvuru yoluyla gideceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz" ifadelerini kullandÄ±.