Eurofighter için kritik açıklama! MSB kaynakları: İkinci el değil, en üst düzey modeli

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı iddiasına ilişkin ise kaynaklar, “Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir” yanıtını verdi. Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

EN ÜST MODEL ALMA TALEBİMİZ OLDU

Eurofighter tedarikine yönelik olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik süreç devam ediyor.

ABD ile teknik toplantıların tamamlanan süreci takip ediyoruz. F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.”

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KAAN İLK UÇUŞU 27 ARALIK

Milli Muharip Uçağı KAAN’a yönelik de bilgi veren kaynaklar, “KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor” dedi. Bir gazetecinin KAAN’ın NATO’ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.

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GAZZE’DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA OLUMLU GELİŞME

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze’deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz.

208 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ SEVK EDİLDİ

Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak; 15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 11 uçakla; 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir. TERÖRLE MÜCADELE Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım’da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’ye bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 59’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.927 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir. Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. 01 Ocak’tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25’i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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SINIR GÜVENLİĞİ

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Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri geliştirilmekte ve etkin önlemler alınmaktadır.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4’ü teröristtir. 2.949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.467’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 402’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 576 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 191.766 olmuştur.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede, NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla düzenlenen Adaptive Hussar Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. Türk ve Pakistan SAT ve İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Ayyıldız, Ülkelerin, deniz güvenliği paydaşları arasındaki iş birliği ve farkındalığını artırmak maksadıyla Deniz Güvenliği, Katılımcı ülkelerin görev yeteneklerini değerlendirmek, insani yardım/doğal afetlere müdahale usullerini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz, NATO ülkeleri arasında komuta kontrol, muhabere, bilgi mübadelesi konularında birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Dynamic Master, Müşterek Görev Kuvveti karargâhı olarak eğitim ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesi için Steadfast Jackal Tatbikatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hava harekâtı görevlerine yönelik taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Millî Anadolu Kartalı 2023 Eğitimi icra edilmektedir. 28 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ise NUSRET 2023 Davet Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında; Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS OLDENBURG tarafından İzmir’e liman ziyareti icra edilmiş, İspanya Deniz Kuvvetleri gemisi ESPS PATINO tarafından ise Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi de Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin’e liman ziyareti icra etmektedir. 20-23 Kasım tarihleri arasında Fransa’ya liman ziyareti icra etmekte olan TCG KINALIADA korvetimiz, 25-28 Kasım tarihleri arasında da Arnavutluk’a liman ziyareti gerçekleştirecektir.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bu kapsamda; 2 adet Temel Eğitim Helikopteri, 4 adet Seyyar Havan Tespit Radarı, 8 adet Zırhlı Tanksavar Aracı, 17 adet NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, 1 adet Araçlı Mayın/El Yapımı Patlayıcı Dedektörü Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Yine, Barbaros Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında; Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda Millî Savaş Yönetim Sistemi ve Elektronik Sensör Sistemlerinin modernizasyonu yapılan TCG ORUÇREİS fırkateynimizin ilk kontrol seyri 16 Kasım’da başarıyla icra edilmiştir. Kontrol seyrinin tamamlanmasının ardından Deniz Kabul Testi faaliyetleri icra edilecektir. Ayrıca, hayata geçirdiği yerli ve millî projelerle gücümüze güç katan ASELSAN’ın 48’inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.