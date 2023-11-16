Estetik operasyon öncesi kayıt altına alanlar tazminat talep edebiliyor

ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com

Son yıllarda sosyal medyanın hayatımıza olan etkisinin giderek artması, teknolojinin her geçen gün ilerlemesi, estetik işlemlerin ulaşılabilir hale gelmesi ile pek çok kişi güzellik merkezlerinin kapısını çalıyor. Kadınlar arasında dolgu ve botoks işlemleri popülerken, erkeklerde özellikle saç ekimi dikkat çekiyor. Ancak yapılan estetik müdahaleler her zaman hastanın istediği şekilde sonuçlanmayabiliyor.

‘1 SENE SONRA ÇIKAR’ DEDİLER

Saç ekimi hasta memnuniyetsizliğinin en fazla görüldüğü işlemlerden biri. Uzun bir tedavi süreci gerektiren bu işlem pek çok kişi için pişmanlıkla sonuçlanıyor. M.T. de saç ekimi yaptırıp istediği sonuca ulaşamayan hastalardan. Onun süreci Kasım 2022’de saç ekim işlemi yaptırmasıyla başlıyor. Aldığı hizmetten memnun olmayan M.T, “Düzensiz saç ekimi tutmayan greftler ve hijyenik olmayan saç ekimi gerçekleştirdiler.” diyerek şikayetlerini şöyle dile getiriyor;

“Saçımın ortasına ekim yapmadıklarını söyledim. Aldığım cevap; ‘Beyefendi ekim yapıldı, içiniz rahat olsun 1 sene sonunda göreceksiniz oldu.’ Tabi ki saç çıkmadı. 1 sene sonunda çıkmayan saçlarım ve kötü görüntüsü ile sürekli mesaj attım. Aldığım cevap ise; ‘Saç ekimi herkes de istenilen sonucu vermeyebilir düzeltme işlemi yapalım. oldu.”

SOMUT KANIT GEREKİYOR

Saç ekimi yaptıran pek çok kişi benzer şekilde sonuçtan memnun olmayabiliyor. Tüketiciler hangi durumlarda hukuki hakkını kullanabilir? Avukat Eser Eserçelik somut veri olması gerektiğine dikkat çekerek, “Saç ekimi dahil bütün estetik operasyonlarda hasta – doktor arasında eser sözleşmesi yapıldığı kabul edilir. Eser sözleşmesi kapsamında değerlendirildiğinden doktor hastanın isteği doğrultusunda sözleşme çıkarmak zorundadır. Hastanın cerrahi işlemden sonra sağlığını kaybetmesi veya istediği sonucu alamaması yani hukuk tabiriyle tıbbi malpraktis mağduru olması halinde tüketici mahkemesine giderek davacı olabilecektir. Bilindiği gibi hukukta davacı olan iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Yani hasta memnun kalmadığını ifade ederken somut veri sunmaktadır.” İfadelerini kullandı.

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MUTLAKA KAYIT ALTINA ALIN

Hastaların ameliyat öncesindeki görüşmelerde taleplerini doktora net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini ve kendilerine söylenen vaadleri de kayıt altına alması gerektiğine vurgu yapan Eserçelik şunları söyledi;

“Örneğin saç ekimi operasyonlarında ne kadar greft ekimi yapılacak bunu belgelendirmelerini istiyoruz. Bu bir burun ameliyatıysa doktora mail olabilir, mesaj olabilir, yazılı şekilde taleplerini iletmeleri gerekiyor ki; mahkemede bunu delil olarak değerlendirsin.

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HASTA TÜM GİDERLERİ TALEP EDEBİLİR

Davayı kazanan doktor mağduru hasta, doktorundan ameliyat ücretleri, ilaç masrafları, uçak masrafları vb. giderlerini, ameliyatın yenilenmesi gerekiyorsa revizyon ücretini, çektiği sıkıntılardan ötürü manevi tazminatını talep edebilir. Hastada kalıcı bir kusur oluşmuşsa bu kusurun hastanın hayatını zorlaştırdığı ölçüde hastaya tazminat verilmesine de hükmedebilir.”

İMZA ATMADAN MUTLAKA OKUYUN

“Saç ekimi yaptıran ancak buna rağmen saçı tamamen kapanmayan ya da sonrasında dökülen kişiler ne yapabilir?” sorusunu Avukat Eserçelik, “Hastanın doktor ile görüşmeleri bu noktada büyük önem taşır. Doktor hastaya garanti sonuç vaaddetmişse bu sonucu gerçekleştirmekle yükümlüdür. İğneli işlemlerin tamamından önce hasta onam formu alınmak zorundadır. Hasta onam formuna imza atmadan önce orada yazılanları dikkatlice okusun. Eğer onay vermediği maddeler varsa ya operasyondan vazgeçsin veya imzadan kaçınsın. Ayrıca hasta operasyonun kim tarafından gerçekleşeceğini, tıbbı işlem yapmaya yetkisinin olup olmadığını araştırsın. Maalesef bilinçli tüketici olmayan hastalar çok fazla mağduriyet yaşıyor. “ şeklinde yanıtlıyor.

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BU SUÇTUR, ŞİKAYETÇİ OLUN

Saç ekimi yaptıran pek çok kişi işlemin uzman hekim tarafından yapılmamasından şikayet ediyor. Bu durum ile karşılaşan hastalar ne yapmalı? Avukat Eser Eserçelik bu durumun suç niteliğinde olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullanıyor;

“Hastanın öncelikle bu beyanı kayıt altına alması gerekir. Yani mahkemeye bu konuşmaları sunabilmesi gerekir. Çünkü bir dava olduğunda davalı bu iddiaları kabul etmeyecektir. Tanık delilleri bu noktada yetersiz kalıyor çünkü hasta yakınının tanıklığına karşı doktor asistanının veya klinikte çalışan kişinin tanıklığına başvuruluyor. Bu noktada hastanın tanık delili dışında destekleyecek ispat araçlarının olması gerekir. Tıbbi olarak uzman hekimin yapması gereken bir ameliyatı yeterliliği olmayan biri yapıyorsa bu aynı zamanda bir suçtur. Dolayısıyla savcılığa gidilerek şikayetçi olunabilir. Aynı zamanda tazminat davası da açılabilecektir.”

TAZMİNAT TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Saç ekim işlemi öncesi çoğu merkez Whatsapp kanalı üzerinden iletişim kuruyor ve bu şekilde bilgilendirme yapıyor. Hastaların en önemli şikayeti ise vadedilenlerin gerçekleşmemesi oluyor. Bu noktada hukuki haklarını kullanmak isteyenler Whatsapp görüşlerinin delil niteliğinde olup olmadığını merak ediyor. Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların delil başlangıcı olarak kabul edildiğini açıklayan Avukat Eserçelik, “Delil olarak dosyaya mutlaka sunulmalıdır. Telefon yazışmaları genelde doktor asistanları tarafından yapılıyor. Bir dava süreci olduğunda doktor beyanların kendisine ait olmadığı yönünde bir savunma yapıyor ancak biliyorsunuz Borçlar Hukukunda adam çalıştıranın kusursuz sorumluğu vardır kaldı ki ameliyat öncesinde de sonrasında da doktorun hastasıyla bizzat ilgilenmesi gerekir. Çünkü hasta doktorun sorumluluğundadır. Hastaya tıbbi tavsiye verebilecek kişi doktordur. Bu ve benzeri hususlara dikkat edilmemesi ilerleyen aşamada hastanın sağlığının bozulmasına yol açarken doktoru da olayın vehametine göre ceza almasına veya tazminat ödemesine sebep olur.” şeklinde konuştu.

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