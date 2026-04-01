Eşref Rüya'nın oyuncusu Ramazan Tetik genç yaşta hayatını kaybetti

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Sanat dünyası gelen acı haberler sarsıldı... Acil kan bağışı çağrısı yapılan ve hastanede tedavi gören genç oyuncu Ramazan Tetik yaşamını yitirdi. Kanal D'nin reyting rekortmeni yapımı Eşref Rüya dizisi oyuncularından Ramazan Tetik hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ DUYURDU

Genç oyuncunun ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve sanat dünyasından meslektaşlarını hüzne boğdu.