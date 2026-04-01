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GündemEşref Rüya'nın oyuncusu Ramazan Tetik genç yaşta hayatını kaybetti
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Eşref Rüya'nın oyuncusu Ramazan Tetik genç yaşta hayatını kaybetti

01.04.2026 - 22:31Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eşref Rüya'nın oyuncusu Ramazan Tetik genç yaşta hayatını kaybetti

Genç oyuncu Ramazan Tetik'ten gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Hastanede tedavi gören ve meslektaşlarının sosyal medyada kan bağışı çağrısı yaptığı Tetik hayatını kaybetti.

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Sanat dünyası gelen acı haberler sarsıldı... Acil kan bağışı çağrısı yapılan ve hastanede tedavi gören genç oyuncu Ramazan Tetik yaşamını yitirdi. Kanal D'nin reyting rekortmeni yapımı Eşref Rüya dizisi oyuncularından Ramazan Tetik hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ DUYURDU

Genç oyuncunun ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini ve sanat dünyasından meslektaşlarını hüzne boğdu.

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