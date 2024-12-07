Eskişehir'deki Birsen Abla bayisinde Milli Piyango heyecanı yaşanıyor

Eskişehir'de Milli Piyango yılbaşı bileti satın almak için İki Eylül Caddesi'ndeki 'Birsen Abla' gişesine gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin dağıtım garantili olması ilgiyi de artırdı.

'600 MİLYON TL REKOR BİR İKRAMİYE'

13 yıldır 'Birsen Abla' ismiyle Milli Piyango bileti satışı yaptığını ifade eden Birsen Bahçe, yılbaşı yaklaştıkça yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Eskişehir'in 'Birsen Abla'sı olarak bilenen Bahçe, satış yaptığı biletlere geçmişte büyük ikramiyeler isabet ettiğini söyleyerek “Şu anda da Milli Piyango bileti satışlarımız çok güzel gidiyor. 600 milyon TL'lik ikramiye güzel, rekor bir ikramiye. Dağıtım garantili olması insanların daha çok ilgisini çekiyor. O yüzden talepler bu sene çok daha fazla. Satışlarımız çok daha güzel. İnşallah bu yıl da insanları mutlu ve zengin edeceğiz" dedi.

'DAĞITIM GARANTİSİ OLMASI İNSANLARIN GÜVENİNİ ARTIRDI'

Büyük ikramiyeyi duyduğunda kendisinin de şaşırdığını paylaşan Bahçe, dağıtım garantisi olmasının insanlarda Milli Piyango'ya olan güveni daha da artırdığını belirterek “Umarım ihtiyacı olanlara gider, inşallah rekor ikramiyeyi biz veririz. İnsanların umudu da arttı. O yüzden de talepler yoğunlaşıyor" diye konuştu.

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'ÇIKMAZ DEMEYİN, MUTLAKA ŞANSINIZI DENEYİN'

Yoğunluğun hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin sürdüğünün altını çizen Bahçe, “Totemli müşterilerimiz var, onlar her yıl mutlaka bize gelir. Çapraz seri isteyenler, düz seri isteyenler, bol sıfırlı rakamları isteyenler gibi birçok müşterimiz var. Onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Çıkmaz demeyin, mutlaka şansınızı deneyin derim. Eskişehir'in Birsen Abla biletleri sizleri bekliyor. Geçen ay bir müşterimizi daha mutlu ettik. Kazı Kazan'dan 2 milyon TL çıktı. O kadar mutlu olduk ki anlatamam. Büyük ikramiye 600 milyon TL ama toplam dağıtılacak ikramiye 3,5 milyar TL olduğu için bundan bir değil, birçok kişi faydalanacak. Birçok kişi sevinecek. Çevre illerden gelen müşterilerimiz de var. Herkese 2025 şans getirsin, uğur getirsin, sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Tüm müşterilerime de bol şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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'600 MİLYON BANA ÇIKSA, ÇOK ŞEY YAPARDIM'

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran vatandaşlardan Rabia Kişi de “Ankaralıyım, Eskişehir'de yaşıyorum. 10 yıldır burada esnafım. Bu yıl şansımı denedim. Bir yarım bilet aldım. Umarım bana çıkar. 600 milyon lira bana çıksa, çok şey yapardım. Hayallerimi gerçekleştirirdim. Muhtemelen oğlumla beraber bir dünya turuna çıkardım. 600 milyonla TL'yle çok şey yapılır herhalde. Onu çıktığı zaman yine bir kez daha düşünürüm. Bir yatırım uzmanından destek alırdım kesinlikle, güzel şeyler yapmak adına" dedi.

'DAĞITIM GARANTİSİ İNSANA GÜVEN VERİYOR'

600 milyon liralık ikramiyeyi duyunca çok heveslendiğini söyleyen Kemal Uysal, “Eskişehir'imizin ünlü bayisi Birsen Abla'dan şansımızı denemek istedik. İnşallah bize çıkar. Eskişehir'imize faydalı yatırımlar yaparız. Eşimize, dostumuza yardımımız olur. 600 milyon TL'yle ev alırız, gezeriz, Türkiye turu yaparız, eşimize, dostumuza yardım ederiz. Elimizden geldikçe herkese yardımcı olmaya çalışırız. Büyük bir para, her şey yapılır. Yani 600 milyon TL'nin tamamen dağıtım garantili olması, bizim için çok iyi. İnsana güven veriyor" diye konuştu.

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'HİÇ KİMSE BANA ÇIKMAZ DEMESİN VE ŞANSINI DENESİN'

Eskişehirli esnaf Hüseyin Şahin ise “Bu sene çok güzel bir ikramiye var: 600 milyon TL. Birçok derde deva olacak diye düşünüyorum. Bizler de alacağız. Alana çıkıyor zaten. Bu bilinen bir şey. Hiç kimse 'bana çıkmaz' demesin ve şansını denesin diye düşünüyorum. Mutlaka bilet alsınlar. Biz yıllardır esnaf olarak hizmet ediyoruz. 600 milyon TL çıktığı zaman yine Eskişehir'e, Türkiye'mize üretken bir işletmeyle faydalı olmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Çocuklarımız, eşimiz, dostumuz var. Onlara faydamız dokunursa çok mutlu oluruz" dedi.