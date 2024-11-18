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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

18.11.2024 - 10:47 | | AA
Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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