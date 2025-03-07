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Eskişehir'de maskeli saldırganın yargılanmasına başlandı: Kapalı duruşma kararı alındı

07.03.2025 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)

Eskişehir'de maskeli saldırganın yargılanmasına başlandı: Kapalı duruşma kararı alındı

Eskişehir'de kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak sokağa çıkıp, karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve hakkında 108 yıla kadar hapis cezası istenen Arda Küçükyetim'in (19) yargılanmasına başlandı. Sanık avukatı, dosyada 17 yaşında suça sürüklenen bir çocuk olduğunu, müvekkilinin ailesinin de çok sayıda tehdit aldığını belirterek, kapalı duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaların kapalı görülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti.

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