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Eskişehir'de gökyüzünü dumanlar kapladı; güneş kızıla döndü

Eskişehir'de gökyüzü, Bolu'daki orman yangınının dumanıyla kaplandı. Vatandaşlar yoğun duman tabakası nedeniyle kızıl renge dönen güneşi fotoğraflayıp, videosunu çekti.

15.08.2024 - 19:28 | | Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)
Eskişehir'de gökyüzünü dumanlar kapladı; güneş kızıla döndü

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde öğle saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrarken, yükselen yoğun duman, kısa sürede Eskişehir’e ulaştı. Kentte gökyüzü duman tabakasıyla kaplandı. Güneşi kapatan yoğun duman tabakası, şehri karanlığa gömerken, güneş ise kızıla döndü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. (DHA)

Eskişehirde gökyüzünü dumanlar kapladı; güneş kızıla döndü

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