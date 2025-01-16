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Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Eskişehir'de şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

16.01.2025 - 13:05 |
Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Görevliler bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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