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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vakalar arttı. Eskişehir, Türkiye'de en çok vaka sayısına sahip İstanbul'dan sonra ikinci şehir oldu.

24.01.2022 - 15:36 | | Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de; vaka sayısı 100 bin kişide geçen haftaya göre 1359,54'ten 97,96 artışla 1457,50 seviyesine yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 226,12’den 83,41 artışla 309,53'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 551,40’tan 217,63 artarak 769,03’e yükseldi.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 58,7

Eskişehir, 1457,50 vaka ile Türkiye'nin en yüksek koronavirüs oranına sahip İstanbul'un (1571,46) ardından ikinci sırada yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,7 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,7, Kütahya'da ise yüzde 79,5 oldu.

RİSK HARİTASI TAMAMEN 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Bilecik'te artan vakalar nedeniyle harita, tamamen kırmızıya döndü. Yapılan incelemede, 3 üniversitesiyle öğrenci kenti olan şehirde vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra özellikle kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı belirlendi.

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