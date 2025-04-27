Eskiden ödeme olarak alıyordu! Şimdi hurda olarak satıyor

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ragıp Yılmaz, 1970'li yıllarda seyyar satıcılık yaptığı dönemlerde ödeme olarak aldığı ve artık maddi değeri olmayan paralara tezgahında yer veriyor. Farklı yıllara ait eski madeni paralar ilginç görüntüsü ile vatandaşların dikkatini çekiyor. Yılmaz'ın cüzi fiyatlarla satışa sunduğu paralar günümüzde yaşattığı nostaljik hissiyat ile değer kazanıyor.



"O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ragıp Yılmaz, "1970'li yıllarda okullarda seyyar satış yapıyordum. O zamanlarda çocukların bana ödeme yapmak için kullandıkları paraları satıyorum. O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika" dedi.