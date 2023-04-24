GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu
ABONE OL

Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

24.04.2023 - 12:35 | | İHA
Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.

Sosyal medyada yayılıyor! Çocuk avına çıktılar, sanal anne-baba akımı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSosyal medyada yayılıyor! Çocuk avına çıktılar, sanal anne-baba akımıHaberi Görüntüle

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

GÜNCEL HABERLER

Uyuşturucunun etkisindeki kız, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü

Uyuşturucunun etkisindeki kız, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü

Ankara Valiliği'nden sözde Ermeni soykırımı eylemlerine yasak

Ankara Valiliği'nden sözde Ermeni soykırımı eylemlerine yasak

Bakan Kurum: Yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu var

Bakan Kurum: Yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu var