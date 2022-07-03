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Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski eşi Esra Altınkaynak'ı (37) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Akman (52), aynı silahla yaşamına son verdi.

03.07.2022 - 15:15 | | Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

Olay, saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı. Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Esra Altınkaynak kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Akman aynı silahla başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp, aynı silahla intihar etti

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Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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