Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
20.11.2024 - 12:26 | | İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.