GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEşiyle tartışınca evi yaktı! Aileler birbirine girdi
HaberlerGündem Haberleri Eşiyle tartışınca evi yaktı! Aileler birbirine girdi
ABONE OL

Eşiyle tartışınca evi yaktı! Aileler birbirine girdi

Adana’da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışınca evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, durumu haber alıp gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı.

01.02.2022 - 12:58 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Eşiyle tartışınca evi yaktı! Aileler birbirine girdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Cumartesi günü apartmana taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi. Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.

Eşiyle tartışınca evi yaktı Aileler birbirine girdi

 

 

GÜNCEL HABERLER

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Sıradaki Haber
Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Bugün başlıyor, tüm memurları kapsıyor, resmen değişti, yeni ödemeler...

Kamuda yeni dönem! Bugün başlıyor, tüm memurları kapsıyor, resmen değişti, yeni ödemeler...

Sıradaki Haber