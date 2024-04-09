Eşini sokak ortasında bıçakladı! Adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Beylikdüzü İlçesinde olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Murat Bulut ile Şeyda Nur Bulut çifti, Küçükçekmece'den beraber metrobüse binerek Beylikdüzü'ne geldi.

3 ÇOCUĞUNUN ANNESİ'YDİ

Çift Kalkan Sokak'a geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Bulut, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u defalarca bıçakladı. Saldırgan, çevredekilerin tepkilerine rağmen ısrarla eşini bıçaklamaya devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra kadını kanlar içinde yerde bırakan Murat Bulut, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şeyda Nur Bulut'un durumumun ağır olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Bulut, adliyeye sevk edildi.