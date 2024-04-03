Eşini 5 kurşunla öldürdü, çocuğunun dilini yaktı, avukatı 'Kötü bir insan değil, kibar, zavallı biri' diyerek savundu

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şeyhmus Çap bulunduğu cezaevinden getirilirken maktul Meryem Çap’ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“SİLAHI EŞİM BANA HEDİYE ALMIŞTI"

Savunmasında Meryem Çap ile aralarının zaman içinde bozulduğunu anlatan Şeyhmus Çap, eşinin darp ve şiddete maruz kalmamasına rağmen gidip şikayetçi olduğunu sonrasında da kendiliğinden şikayetini geri çektiğini beyan etti. Şeyhmus Çap, "Evde kavga eksik olmuyordu. Eşimi hiçbir zaman mutlu ve tatmin edemedim. Eşimi çok severdim. Çıkardığı sorunlar vardı, gölgesiyle bile kavga ederdi. Olay günü 'hayatımda biri olduğunu söylemem mi gerekiyor' dedi. Benim babadan yadigar av tüfeğim var. Yatak odasına girdim, ‘Kapıyı vurur insan’ diye bağırdı. Ben de ne yapıyorsun dedim, ‘temizlik yapıyordum’ dedi ama temizlik malzemesi yoktu. Dolabını açtım bir silah buldum. ‘Doğum günün için’ dedi. İhtiyacım mı var böyle bir şeye dedim. Bu silahı niye getirdin dedim. ‘Hediye anlamında’ dedi. Kimden aldı, kaça aldı bilmiyorum. Ben cinayet işlemedim, bana bir cinayet işlettirdiler" dedi.

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"OĞLUMUN DİLİNİ YAKMAMI BANA EŞİM SÖYLEDİ"

Oğlunun dilini yaktığına dair ses kayıtlarının sorulduğu Çap, "O bana suç attırmak için oynanan bir oyundu. Biz oğlumuza sorumluluk aşılamaya çalışırdık. Oğluma 50 lira verip yolladım. Akşam eşim yazdı, ‘bu çocuğun yalanlarına dayanamıyorum’ geldiği zaman korkutman lazım dedi. Çakmağı elime verdi. Buna dayanabildiği kadar yalan söyleyebilirsin dedim. Böyle deliller yaratmaya çalışıyordu. Eşim çocuğumun dilini yakmamı söyledi, ben de yaktım. O da kayıt almış eşimin oyununa geldim. Eşimin vücudundaki morluklar çarpmalarından dolayı oluyordu. Bana o gün eşim boşanma ile ilgili bir şey demedi. Eşim Narsistti internetten bakmıştım bütün kriterleri tutuyordu" ifadelerini kullandı. Çap, eşini sokaklarda satırla kovaladığı iddialarını da reddetti.

“MÜVEKKİLİM KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİL, KİBAR, ZAVALLI BİRİ"

Sanık avukatı ise müvekkilini, “ Şeyhmus cani gibi gösteriliyor. Bu olayda 15 senelik birikim var. Algı yaratılıyor. Kendisi kötü bir insan değil, kibar, zavallı biri" şeklinde savundu.

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“KIZIMA SEN BENİM KÖLEMSİN BOŞANAMAZSIN DEMİŞ"

Meryem Çap’ın babası Ağcabal Arslan ise sanığın anlatımlarının hepsinin yalan olduğunu söyleyerek, “Tarif edemeyecek kadar üzgünüm. Madem çok iyi bir insan tartışmayla kızımı nasıl öldürdü. Öz çocuğunun dilini yakar mı insan? Kızım boşanmak istedi, avukat tuttum kızımı tehdit etti. Kızımı satırla kovaladı. 1,5 sene kızım bende kaldı. Ailesi bizde boşanma yok diyordu. Kızım bize zarar gelmesin diye gitti. Kızımı kenara çekmiş ‘çocuğuna sahip çık, boşanamazsın, sen benim kölemsin. Boşansan bile benden kurtulamazsın’ demiş" şeklinde ifade verdi.

“KIZIM ‘ANNE BEN GELİNLİK DEĞİL KEFEN GİYMİŞİM’ DİYORDU"

Anne Nuray Arslan ise kızının kurban edildiğini, sanığın yoruluncaya kadar kızını kemerle dövdüğünü, sokakta satırla kovaladığını anlattı. Anne Arslan, “ Kızım bir kere ayrılmak istediği için eve geldiğinde boynunda morluklar vardı. ‘Anne beni saçlarımdan tutup duvardan duvara vuruyor’ demişti. Kızımı köle gibi kullanıyorlarmış. Çok şiddet gördü, ayrılmak istedi ama hep tehdit ediliyordu, çok tedirgindi, ‘Anne ne yapayım bırakmıyor. Ben gelinlik değil kefen giymişim’ diyordu. Kızımı uçan tekmeyle yere yığıp boğmaya çalışmış. Şikayetçi oldu ama ‘eğer şikayetini çekmezsen oğlumuzu kaçırırım sana göstermem’ diye tehdit etmiş. Kızım bana son zamanlarda sanığın tabanca aldığını bunun iyiye alamet olmadığını da söylemişti" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, müşteki avukatları Hüseyin Ersöz ve Buse Şahin tarafından Meryem Ç'nin aldığı çocuğunun uğradığı şiddeti kaydettiği ses kayıtları dosyaya delil olarak sunuldu. Bu kayıtlarda Şeyhmus Çap'ın oğlunun dilini ve elini yaktığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında şüphelinin çocuğuna dilini çıkarmasını söyledikten sonra çocuğun ağlama sesleri duyuluyor. Ayrıca çocuğundan elini uzatmasını da istediği ve "Ateşte elini tutabileceğin kadar yalan konuşabilirsin" diyerek çocuğunun eline yaktığı anlaşılıyor. İddianamede, Şeyhmus Çap hakkında "Eşine karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

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