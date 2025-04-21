'Eşine Süryani Cini' musallat olmuş! Her şey Instagram'da başladı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Ankara’da yaşayan Esma G. (30), eşi ile boşanma aşamasındaydı. Genç kadın, üzerilerinde bir büyü olup olmadığını öğrenmek için 29 Kasım 2024 tarihinde Instagram üzerinden kendini medyum astrolog olarak tanıtan ‘medyumugurkaracahoca’ isimli hesaba ulaştı. Yapılan görüşmede, genç kadına bir telefon numarası verildi. Esma G. bu numara ile WhatsApp üzerinden bir görüşme yaptı.

‘SÜRYANİ CİNİ’NE YEMEN ZIRHI

Görüşmede, genç kadına, kendisi ve eşinin üzerinde büyü olduğu, eşinin kendisine yeniden bağlanması için büyünün bozulması gerektiği anlatıldı. Görüşmeyi yapan kişi, büyünün bozulması için yapacağı işlem için vereceği hesap numarasına, önce 4 bin 300 TL yatırması gerektiğini söyledi. Genç kadın da İhsan D. adına kayıtlı olan banka hesabına istenilen parayı gönderdi. Bir süre sonra aynı kişi, iki kişi oldukları bunun için de bir kez daha 4 bin 300 TL para göndermesini istedi. Esma G., talep edilen bu parayı da gönderdi. Esma G. ile yazışan kişi, “tılsım yapacağını, eşi ile aralarında üçüncü şahıs kadınların bulunduğunu, dörder saatlik 4 tane seans yapacağını, eşinin üzerinde büyü olduğunu ve eski bir ‘Süryani Cini’nin musallat olduğunu, Yemen zırhı yapacağını ve ayrıca Mardin Kızıltepe’den Hüdan bir hocayı dergahtan çağırıp eşinin üzerine musallat olan cini uzaklaştıracağını” iddia etti.

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Soruşturma dosyasına da giren yazışmalarda aynı kişi görüşmelerin devamında, “Kızıltepe’den gelen hoca ile beraber Pentagram (Birleşik beş köşeli yıldız) oluşturduklarını ve Esma G.’nin gönderdiği paralarla İran’dan Safran getirip, domuz yağı ile Pentagram’ın köşelerini yağladıklarını, eşine musallat olan Süryani Padişahı cini uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve ayrıca bir adak alması gerektiğini, bunun için dergahtaki adakçı ile görüşeceğini, bütün paraları bildirdiği hesaba göndermesini” de istedi.

Esma G., farklı tarihlerde büyü işlemi ve büyüde kullanıldığı iddia edilen safran vs. gibi malzeme ve adak kurbanı parası adı altında toplamda 131 bin 650 TL’yi şüphelilerin hesaplarına gönderdi. Ancak şüphelilerin sürekli kendisinden para talep etmeyi sürdürmesi üzerine dolandırıldığını anlayan genç kadın şikâyetçi oldu.

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SAVCI 17.5’ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheliler İhsan D. ve Tuğba C., hakkında sürdürdüğü soruşturmayı 14 Nisan günü tamamlayarak, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ve dini duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 17.5’er yıla kadar hapis talebi içeren iddianame düzenleyerek, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. İddianamede, şüpheli İhsan D.’nin savunmasında hesabın kendisine ait olmadığını, birilerinin kendisi adına hesap açmış olduğunu belirttiği ancak söz konusu hesap bilgilerinin şüpheliye ait olduğunun tespit edildiği, bu nedenle savunmaya itibar edilmediği anlatıldı.

BÖYLE KANDIRMIŞLAR

Esma G.’nin şüphelilerle yaptığı ve soruşturma dosyasına giren bazı dikkat çeken yazışmalar özetle şöyle:

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- “Beyefendi üzerinde kalıtsal bir hastalık bırakma durumu yaratacak çünkü kendisinde olan cin eski bir Süryani Cini... Bir cin padişahı yaklaşık 800 yıllık. Bu sebeple bunun kefareti için bir diyet kanı gerekli.”

- “Şu anki konu ciddi bir hususiyet gerektiriyor. Bu durumların üzerine giderek kendisine sağladığımız kaşık bağlamasını hızlı bir şekilde gönlünü etki etmesi açısından bir de tılsım olarak bir mühür oluşturacağım, bu mühür de ikinizin bağlarınızın kopmaması ve üçüncü şahıs etkilerinden etkilenmemeniz için ister videolu ister görüntülü bir şekilde bu işlemi yapabiliriz.”

- “Konuyla alakalı eşinizin boşanmasından vazgeçmesi için yapacağımız bağlama işlemi 1200 TL olacak aynı zamanda tılsım da sağlayacağız. Bu tılsım da 1200 TL ancak ciddiyetinize göre iki işlem yaptıracağınız için tılsımdan el işçiliği almam 2000 TL’ye iki işleminizi yaparım.”