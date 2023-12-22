GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Eşi ve 3 yakınını öldüren koca: Minibüsün camlarını yumruklayınca ateş ettim
ABONE OL

Eşi ve 3 yakınını öldüren koca: Minibüsün camlarını yumruklayınca ateş ettim

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın (24) ile eşinin babası, annesi ve anneannesini pompalı tüfekle ateş edip öldüren Mert Muharrem Taşkın'ın (25) ifadesi ortaya çıktı. Taşkın, konuşmaya gittiği evde, eşinin ailesinin aracının camlarını yumruklaması üzerine pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi.

22.12.2023 - 17:35 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Eşi ve 3 yakınını öldüren koca: Minibüsün camlarını yumruklayınca ateş ettim

Çayırbağ beldesinde 19 Aralık'ta meydana gelen olayda, Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada, boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol (43), babası Adem Şenol (45) ve anneannesi Emine Tanış'a (66) pompalı tüfekle 10 el ateş edip kaçtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, ambulanslarla götürüldükleri hastanede öldü. Jandarmanın saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldığı Mert Muharrem Taşkın, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Mert Muharrem Taşkın'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine eşiyle görüşmeye gittiğini anlatan Taşkın'ın ifadesinde, eşiyle kapı önünde konuşurken diğer aile üyelerinden birinin kendilerini cep telefonuyla görüntülediğini, görüşmenin ardından geldiği minibüse bindiğini, aile üyelerinin aracının camlarını yumruklaması üzerine tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

BOŞANMA DAVASI 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Öte yandan, Mert Muharrem Taşkın ile Hava Nur Şenol Taşkın'ın, bugün Afyonkarahisar 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ise 21 Şubat 2024'e ertelendiği belirtildi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Demirören Medya'dan açıklama

Demirören Medya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu