Esenyurt'taki tekel bayiindeki katliamı başlatan hilti kavgası! İşte cinayete kadar giden olay ve yeni gelişmeler...

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan tekel bayiinde cumartesi gecesi Yunus Emre Erzen (24) ile Batuhan Bayındır’ın (20) silahla vurularak hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen’in (21) ise ağır yaralandığı olay sonrası başlatılan soruşturmada saldırının faillerinden Murat Özer tedavi için gittiği hastenede, Servet Özer ise saklandığı adreste yakalanmıştı.

Saldırının baş faili olarak aranan Tarık Özer de olaydan 48 saat oğlu Azat Özer’le önceki gün gözaltına alınmıştı. Saldırganların kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Saldırının ilk faili olarak yakalanan ve ifadesinde, “Aramızda 600 bin liralık alacak meselesi vardı. Onun için gittik ve olay kontrolden çıktı” dediği öğrenilen Murat Özer, dün sabah sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi’nde çıkarıldığı hâkimlikçe “nitelikli kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

‘BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ’

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguları süren zanlılardan cinayetlerin işlendiği silahı kullanan Tarık Özer’in ilk ifadesinde “600 bin liradan fazla alacağımız vardı. Bu para çok önemli değildi. Ancak onlar WhatsApp ve sosyal medya üzerinden beni ve ailemi çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulundu. Cantürk’ü telefonla aradık cevap vermedi. Biz oraya konuşmak için gittik. İlk silahı çekip ateş eden onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak için silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti” dediği öğrenildi. Öldürülen Yunus Emre’nin babası Cantürk Erzen’in telefonu ve sosyal medya hesapları incelendi ve haciz işlemi evrağını paylaşıp Özer Ailesi’ni etiketleyerek “20 yıllık ticarete bu sığar mı, bu adilik değil mi” diye mesaj yazdığı belirlendi.

HİLTİ DETAYI

Milliyet'in haberine göre; Polis, Erzen’in Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerlerin de Erzen’den PVC ve çelik kapı alışıverişi yaptığı ancak Erzen’in büyük oğlu Mehmet Erzen ile Murat Özer’in oğlu Samet’in tartışmasıyla 20 yıllık ticari ilişkinin sekteye uğradığını tespit etti. Geçen martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili 35 bin liralık fiyatı çok bulduğunu söyleyen Mehmet Erzen ile Samet Özer arasında çıkan kavgada Samet’in ayağından vurulduğu, husumetin Erzenlerin 500 bin liralık PVC alacağının silinmesiyle son bulduğu öğrenildi. Baba Erzen’in haciz kararı paylaşımıyla tekel baskınının gerçekleştiği tespit edildi.

HUSUMETİ BAŞLATAN KAVGA

2 kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan saldırıdan önce iki aile arasında yaşanan ilk silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay öncesine ait görüntüde, ölen Yunus Emre Erzen’in ağabeyi Mehmet Erzen’in, tekel bayiine gelen Murat Özer’in oğlu Samet Özer’le tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Samet Özer’i yaralı halde dışarıya atıyor.

14 KURŞUNUN 9’U EMRE’YE

Tarık Özer’in olay sırasında kullandığı silahtan çıkan 13-14 kurşundan 9’unun Yunus Emre Erez’in vücuduna, 2’sinin Batuhan Bayındır’a, 2’sinin ise olayı yaralı atlatan Yusuf Erez’in vücuduna isabet ettiği tespit edildi.