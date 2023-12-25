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Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.12.2023 - 16:36 | | Özcan KILIÇ - Vehbi DEMİR /İSTANBUL(DHA)
Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

Esenyurt Süleyman Demirel Caddesi Aşık Veysel Caddesi'nde 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Özel bir firma tarafından tedbir alınmadan yapılan yıkım çevreden tepki gördü. Yıkıma tepki gösterenler cep telefonuyla kayıttayken çökme meydana geldi. Bina caddeye doğru çöktü. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Caddedekiler binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye geldi.

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