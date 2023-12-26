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Esenyurt'ta kuryeye defalarca yumruk

Esenyurt'ta kurye yol tartışması yaşadığı araçtaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kurye çevredekiler tarafından kurtarıldı.

26.12.2023 - 09:50 | | Özcan KILIÇ - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta kuryeye defalarca yumruk

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi kuryeyi yumruklamaya başladı. Saldırıya çevredekiler müdahale etti. Saldırganlar araçlarına bindirildi. Kurye ve saldırgan 2 kişi yollarına devam etti.

Yaşananlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı.

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