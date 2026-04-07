GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Esenyurt'ta feci kaza: Yayaya çarpan motosikletli öldü!

07.04.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Pusat Çakır hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pusat Çakır'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklette bulunan Engin O. ve yaya yaralanırken, motosiklet sürücüsü Pusat Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Pusat Çakır’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

