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Esenyurt'ta başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına tepki gösteren kadınlar tehditler savurdu

18.03.2025 - 18:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Esenyurt'ta başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına tepki gösteren kadınlar tehditler savurdu

Esenyurt Belediyesi'nin başıboş sokak hayvanlarını toplayarak, Modern Hayvan Bakımevi'ne götürmeye başladı. Sokak köpeklerinin toplandığı sırada görevlilere müdahale etmeye çalışan iki kadın, tehditler savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Ülke genelinde başıboş köpek saldırılarında yaşanan ölümler, yetkilileri de hareket geçirdi. İstanbul Valiliği, belediyelere genelge göndererek başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
Genelge kapsamında çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi başıboş sokak hayvanlarını toplayarak Modern Hayvan Bakımevi'ne götürmeye başladı. Özellikle zabıtaya gelen şikayetler doğrultusunda hareket geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, saldırgan özellikle olan köpekleri toplayarak barınağa götürüyor. Barınakta gerekli sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar kısırlaştırılarak sahiplendirilmek üzere misafir ediliyor.
Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Fatih Satılmış "Belediyelere gönderilen genelge kapsamında öncelikle saldırgan huylu hayvanları alıp barınağımıza götürüp, rehabilite ediyoruz. Gerekli aşı işlemleri yapıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Belediye ekiplerinin çalışmasına tepki gösterdi
Sokak köpeklerinin toplanması sırasında zaman zaman ilginç tepkiler de oluştu. Sahipsiz hayvanların toplanmasına tepki gösteren iki kadın, veteriner ekiplerini tehdit etti. İki kadın, sahipsiz köpeklerin toplatılmasına tepki göstererek, tehditler savurdu. O anlar kameralara da yansıdı.

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