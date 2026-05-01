Esenyurt'ta 35 katlı binada yangın paniği! Alevler bir anda daireyi sardı

01.05.2026 - 15:52
Bengül Arıca
İstanbul Esenyurt'ta 35 katlı bir binanın 32'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük hasar oluştu.

Korkutan yangın, saat 08.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sonrası dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

