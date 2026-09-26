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Esenler'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

26.09.2026 - 10:36Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Esenler'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamın

Esenlerde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

da boşaltılan binanın çatı katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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