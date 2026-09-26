Esenler'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
26.09.2026 - 10:36Güncellenme Tarihi:
Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yangın, 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamın
da boşaltılan binanın çatı katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.