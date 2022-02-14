Eşe sevgililer günü mesajı 2022 ve 14 Şubat sevgililer Günü şiirleri, sözleri ve notları!

Sevgililer Günü mesajı, sevdiğinize kısa mesaj göndermek ya da aldığınız hediyeye aşk dolu notlar bırakarak sevdiğinizi mutlu etmek için haberimizde derlendi. Sevgililer Günü mesajları, kart notu ve sözleri için haberimize göz atın. Şairlerin aşk şiirlerinden sevgilinizin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel eşe aşk dolu mesajlar...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

1.

Kim o deme boşuna, benim ben.

ÖyIe bir ben ki geIen kapına,

baştan başa sen.. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

2.

Ben sana hep üşüyordum,

Çünkü kıştım.

Nakıştım, bakıştım.

İnkar etmiyorum da bunu,

Seni sevmek gibi büyük işIere kaIkıştım.

Ve Iütfen inkar etme;

Sana en çok ben yakıştım.

3.

Sende tattım ben aşkı sevdayı,

İlk kez bu kadar yandım,

İnanmazdım önceden ne aşka ne sevgiye,

Sen meylettin, döndürdün beni deliye,

İyi ki de geldin Sevgililer günün kutlu olsun!

4.

Ben sensiz eksiktim hep,

Ne zaman sen geldin o an tam oldum seninle,

Unuttum tüm sevda sandıklarımı,

Aşkı yaşıyorum şimdi seninle,

Ömrümün sahibi kalbimin başköşesi,

Sen dinlediğim en güzel şarkı,

Baktığım en güzel manzarasın sevdiğim. Seni seviyorum, sevgililer günümüz kutlu olsun!

5.

Sen aşka yelken açtığım ilk gemi,

Durduğum son limansın,

Nehirler boyu akan suyum,

Bedenimi üşüten rüzgârsın,

Sırılsıklam ıslatan sevda yağmuru,

Ateşiyle yakan son sevdamsın. Sevgililer günün kutlu olsun!

6.

Sen geleceğimin huzuru, evlatlarımın annesi

Sen aşkın ta kendisi sevgilim

Asla bitmek tükenmek bilmez ki bu sevgi.

İnadına, delice, çılgınca seviyorum her şeyini.

En güzel anılarımı beraber yaşadığım seni çok seviyorum…

7.

Sen benim sarhosIuğumsun

ne ayıIdım

ne ayıIabiIirim

ne ayıImak isterim

Sevgililer günümüz kutlu olsun!

8.

Gözlerin ayrı,

Gülüşlerin ayrı bir intihar sebebi.

Keskin bir avcı gibi vurdun yüreğimi,

Ey ayrılıklar ülkesinin prensesi.

Hüzün kaplar dört duvarımı,

Çıkar yolum yok senden başka,

Öyle bir aşka açlık ki bu,

Gönlüm ancak seninle doyar aşka. Sevgililer günümüz kutlu olsun!